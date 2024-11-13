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В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ — адреса

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. Часть Севастополя и прилегающих сел в среду обесточат из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании «Севастопольэнерго».

Источник: РИА "Новости"

По данным предприятия, с 10 до 11 временное ограничение электроэнергии ожидается на проспекте Нахимова.

С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на улице Павла Корчагина.

С 9 до 14 ограничат подачу электроэнергии в поселке Любимовка на Качинском шоссе.

С 9 до 16 отключения пройдут на улице Синопской.

С 9 до 17 полуторачасовые отключения запланированы в садовых товариществах «Икар-2», «Икар-3» и «Ригель».

Плановые ремонтные работы с 8 до 16 пройдут по улицам Личкатого Ивана, Яцуненко, Ехлакова, Фланговая, Генерала Жидилова, в переулках 1-й Фланговый и 2-й Фланговый, а также в СНТ «Горный».

С 8 до 17 также не будет света в селе Передовое на улице Минчугова, в переулке Южном и в КСП «Красный Октябрь». В это же время отключения пройдут в селе Широкое по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной и в переулках Звонкий, Яблоневый.

С 11 до 16 не будет света по ряду адресов на проспекте Победы.

ЖКХ