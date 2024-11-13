В Севастополе в среду отключат свет из-за неотложных работ — адреса

С 8 до 17 также не будет света в селе Передовое на улице Минчугова, в переулке Южном и в КСП «Красный Октябрь». В это же время отключения пройдут в селе Широкое по улицам Клюшкина, Булгакова, Микадзе, Приозерной и в переулках Звонкий, Яблоневый.