Лап и хвоста недостаточно, нужны документы: приморцев обязуют зарегистрировать своих питомцев

Опытные кинологи знают всё о специфике воспитания, содержания и дрессировки собак. Об этой интересной профессии, о ее развитии на Дальнем Востоке, а также об особенностях и сложностях ухода за разными породами собак в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказал Олег Янчев, кинолог, судья по экстерьеру всех пород, руководитель Приморского краевого клуба служебного собаководства.
— Кинология на Дальнем Востоке не стоит на месте. Какие методы дрессировки и техники появились в нашем крае за последний год, изменился ли подход к собакам?
— Сам подход к дрессировке не изменился, стали другими формы подачи команд, темперамент, ответственность дрессировщика за выработку того или иного приема у подопечного.
В мире более 400 видов пород собак, у нас их более 300. К нам попали породы, которые, в принципе, никогда не селекционировались и подбирались по рабочим качествам, они были охотничьими, натасканы по бегам за приманкой. Подчиняться человеку они не должны, чаще всего они сами принимают решения, когда находятся в тех условиях, где их столетиями выводили. В такой ситуации дрессировщик не может быть многогранным, один человек должен отвечать за послушание, другой — за защиту, третий — за дрессировку и так далее.
Прекрасные виды новых дрессировок появились в разделе охотничьего собаководства для спаниелей, такс, норных терьеров, они ассимилируются из Испании, Англии, Италии.
— Вы сказали, что в мире более 400 видов пород собак, у нас более 300. Будут ли у нас когда-нибудь представители всех пород?
— Я мечтаю об этом, но вряд ли жители края и особенно Владивостока будут брать охотничьих собак из Франции или Испании. На мой взгляд, они им неинтересны, потому что у нас есть свои отечественные породы, которые на голову выше по своей ментальности, сообразительности и природным знаниям.
— Какие породы тренировать легче всего?
— Те, которые были выведены для того, чтобы подчиняться человеку. Всех их прекрасно знают, это немецкая, южнорусская, восточноевропейская овчарка, целый ряд бельгийских пород: шипперке, малинуа, грюнендаль, тервюрен, лакенуа.
— С 1 января планируется ввести штраф за отсутствие у собак обязательной регистрации. Что это за процедура?
— Процедура важная и правильная, но пока не разработан механизм, кто и как будет этим заниматься. Пока что все настолько поверхностно, что не учитываются проживающие в многоквартирных домах, где есть породы собак и кошек, которые не выходят на улицу. К тому же нет достаточного количества оборудования.
Еще один момент, не продуман вопрос о регистрации бездомных животных, передаче данных, присвоении кличек. Процедура поможет решить проблему и с питомцами, которых хозяева отправляют на самовыгул. В последнем случае, если собаку поймают волонтеры, они смогут считать чип и узнать ее владельца.
— В современном мире появился тренд на зоопсихологов, но кто эти люди?
— Зоопсихология — наука поверхностная и неразвитая. Представителей этого направления можно назвать дрессировщиками, вот только по своему образованию и опыту они не попали в категорию людей, к которым массово обращаются те, кто хотят приручить собаку в условиях проживания в большом городе, в многоквартирном доме, охранять участок, хозяев.
К примеру, если у вас есть кошка, но вы захотели завести собаку, зоопсихологи не расскажут вам, какую породу лучше выбрать, какого пола, с каким типом шерсти, как рассчитать свой семейный бюджет.
— Перед выбором собаки обязательно обращаться к специалисту?
— Сто процентов. Интернет в данном случае не лучший способ найти ответы на интересующие вопросы. Нужно правильно выбрать породу, решить, будете ли вы ходить с питомцем на выставки, на выводки молодняка, нужна ли профессиональная дрессировка.
Кроме того, нужно знать, как обойти мошеннические схемы. Начиная с документов и заканчивая породой, есть случаи, когда под видом породного щенка продавали беспородного, а это опасно, потому что неизвестна родословная таких животных. В селекции есть подобный пример, когда американцы вывели большую американскую акиту. Акиты были скрещены с бойцовскими крупными породами, из-за чего появилась красивая, похожая на лайку, пушистая собака. Но по характеру они опасны и коварны по отношению к человеку.
К специалисту также стоит обратиться, если вы заметили, что собака странно реагирует на окружающих на улице, захлопывающиеся двери и прочее. Корректировка поведения — это святая обязанность преподавателя-тренера.
— По вашему мнению, где еще помогает профессионализм кинологов кроме моментов, связанных с дрессировкой?
— В общении с людьми, это легкий способ адаптации. Кинология притягивает и объединяет людей разных профессий, разного социального и образовательного уровня.
— Где обучают на кинолога, как погрузиться в эту профессию?
— Когда я вступил на этот путь, было сложно, так как никаких учебных заведений кроме специализированных в силовых структурах не было. Сейчас же в России с этим проблем нет, есть разные системы получения кинологического образования, начиная от колледжей и заканчивая университетами.
Те, кто уже получил другое высшее образование, но хочет кинологическое, могут пройти наши курсы, мы рассказываем о физиологии собак, их анатомии, селекционной работе, основах генетики, диетологии и многом другом.
— Порода собаки действительно влияет на характер животного?
— Конечно. По большей части люди не задумываются об этом, берут собаку любой породы, лишь бы нравилась. Но потом приходят к нам и говорят, что питомец не соответствует каким-то требованиям и ожиданиям, мол, из-за волнистой шерсти и пухлявости с животным не могут поехать отдыхать на остров Попова. Из-за этого питомца приходится стричь, и он выглядит уже совершенно по-другому.
Поэтому надо выбирать собаку на основе своего образа жизни: где вы отдыхаете летом, зимой, какого размера машина? Не нужно менять свои привычки, надо подбирать питомца под них.
— Был ли в вашей практике самый сложный случай, с каким псом в плане дрессировки пришлось действительно помучиться?
Это была собака породы ротвейлер. Оказалось, что ее отец был приобретен в Польше и был очень злобный, но давал красивых детей, и одного такого кобеля купили во Владивосток. Тайсон, так его назвали, перекусал половину пограничной заставы, но потом в подразделении с ним справились, он нес службу по охране и обороне стратегической территории. Но все же остался злобным, коварным, не прощал неосторожного действия по отношению к себе, таким и прожил до старости.