Лап и хвоста недостаточно, нужны документы: приморцев обязуют зарегистрировать своих питомцев

В мире более 400 видов пород собак, у нас их более 300. К нам попали породы, которые, в принципе, никогда не селекционировались и подбирались по рабочим качествам, они были охотничьими, натасканы по бегам за приманкой. Подчиняться человеку они не должны, чаще всего они сами принимают решения, когда находятся в тех условиях, где их столетиями выводили. В такой ситуации дрессировщик не может быть многогранным, один человек должен отвечать за послушание, другой — за защиту, третий — за дрессировку и так далее.