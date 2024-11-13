Пожилая жительница Башкирии с помощью прокуратуры смогла вернуть похищенные аферистом почти полтора миллиона

В Аургазинском районе Башкирии пенсионерка могла вернуть похищенные аферистом почти полтора миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Согласно версии следствия, в октябре 2022 года житель города Игарка Красноярского края украл под предлогом заработка на инвестициях у 67-летней женщины более 1,4 миллиона рублей сбережений. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, в особо крупном размере».
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании суммы с владельца счета, на который были переведены деньги.
— Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства, — сообщает прокуратура.
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