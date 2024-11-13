После полицейского рейда в Красноярске страну покинут 13 нелегалов

В Ленинском районе Красноярска полицейские провели очередной рейд по нелегальным мигрантам. Как рассказали в краевом МВД, всего сотрудники провели 78 человек — 57 из них находились в кафе, а остальных нашли на товарном складе.
Граждане были дактилоскопированы, а также каждого из них полицейские проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений, добавили в ведомстве.
Всего удалось выявить 27 административных нарушений. Выдворению по результатам рейда подлежат 13 иностранцев.
Кроме того, сотрудники собрали материал предварительной проверки по уголовной статье «Организация незаконной миграции».
Полицейские края продолжат проводить масштабные мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов.