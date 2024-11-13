В ГАИ Уфы объяснили, как водителям ездить в непогоду

Так, водителям следует соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к заносу авто и в последующем, к дорожной аварии. Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах возможного появления пешеходов — перед остановками и перекрестками.
Пешеходам нужно проявлять максимум осторожности, при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки следует передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать, что на одежде должны быть световозвращающие элементы в темное время суток.
«В случае возникновения сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники ГАИ окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — подчеркнули в ведомстве.