В ГАИ Уфы объяснили, как водителям ездить в непогоду

Так, водителям следует соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к заносу авто и в последующем, к дорожной аварии. Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах возможного появления пешеходов — перед остановками и перекрестками.