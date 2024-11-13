Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГАИ Уфы объяснили, как водителям ездить в непогоду

Снег, мокрый дождь, скользкая дорога — в Уфе рано утром 13 ноября вновь изменились погодные условия не в лучшую сторону. Поэтому сотрудники столичной госавтоинспекции напомнили водителям и пешеходам о правилах поведения на дороге в непогоду.

Источник: Башинформ

Так, водителям следует соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к заносу авто и в последующем, к дорожной аварии. Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах возможного появления пешеходов — перед остановками и перекрестками.

Пешеходам нужно проявлять максимум осторожности, при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки следует передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать, что на одежде должны быть световозвращающие элементы в темное время суток.

«В случае возникновения сложной ситуации обращайтесь за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники ГАИ окажут всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — подчеркнули в ведомстве.