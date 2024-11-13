В Дону ученые обнаружили черноморскую кефаль-сингиль

Ученые Азовского НИИ рыбного хозяйства обнаружили в Дону черноморскую кефаль-сингиль. Это удалось сделать во время мониторинга осенней миграции рыб на шлюзе Кочетовского гидроузла.
— Был отмечен половозрелый экземпляр кефали-сингиль. Ранее этот черноморский вид кефалей в Дону никогда не регистрировался, даже в эстуарии и дельте реки, — говорится в сообщении.
Сингиль является морской рыбой. Чаще всего она встречается в Восточной Атлантике, у берегов Африки на север от Норвегии и Великобритании, а также в Черном, Средиземном, Азовском и Каспийском морях.
По словам ученых, если говорить о России, то сингиль зимует и нерестится в Черном море. А летом он нагуливается в Азовском море. В большом количестве эту рыбу можно встретить у берегов Крыма и Кавказа.