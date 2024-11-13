Стало известно, с какими жалобами волгоградцы обращались в Роспотребнадзор

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом месяце на горячую линию позвонили 123 человека. При этом 44% всех обращений касалось вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 36 гражданам потребовались консультации об условиях проживания, а еще 5 — о питьевой воде и санитарном состоянии территории. Эксперты также провели 4 консультации по вопросам об условиях воспитания и обучения, 3 — о качестве продукции и еще одну — об условиях использования физических факторов.