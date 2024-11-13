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Стало известно, с какими жалобами волгоградцы обращались в Роспотребнадзор

Специалисты ведомства подвели итоги работы горячей линии в октябре 2024 года.

Источник: AP 2024

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом месяце на горячую линию позвонили 123 человека. При этом 44% всех обращений касалось вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 36 гражданам потребовались консультации об условиях проживания, а еще 5 — о питьевой воде и санитарном состоянии территории. Эксперты также провели 4 консультации по вопросам об условиях воспитания и обучения, 3 — о качестве продукции и еще одну — об условиях использования физических факторов.

Кроме того, в 37 обращениях (30%) жители Волгоградской области поднимали вопросы, связанные с нарушением прав потребителей. Чаще всего покупатели сообщали о продаже непродовольственных товаров (22 жалобы). Еще по 4 обращения касались нарушений правил оказания услуг ЖКХ, бытовых и транспортных услуг. 2 человека остались недовольны работой банков, а один гражданин пожаловался на ненадлежащие услуги связи.

В октябре специалисты также проконсультировали 32 (26%) потребителя, вопросы которых не относились к компетенции Роспотребнадзора. Им посоветовали обратиться в соответствующий орган для разрешения ситуации.

По всем вопросам местные жители получили устные разъяснения в рамках компетенции Роспотребнадзора.

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