Стало известно, с какими жалобами волгоградцы обращались в Роспотребнадзор

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, в прошлом месяце на горячую линию позвонили 123 человека. При этом 44% всех обращений касалось вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 36 гражданам потребовались консультации об условиях проживания, а еще 5 — о питьевой воде и санитарном состоянии территории. Эксперты также провели 4 консультации по вопросам об условиях воспитания и обучения, 3 — о качестве продукции и еще одну — об условиях использования физических факторов.
Кроме того, в 37 обращениях (30%) жители Волгоградской области поднимали вопросы, связанные с нарушением прав потребителей. Чаще всего покупатели сообщали о продаже непродовольственных товаров (22 жалобы). Еще по 4 обращения касались нарушений правил оказания услуг ЖКХ, бытовых и транспортных услуг. 2 человека остались недовольны работой банков, а один гражданин пожаловался на ненадлежащие услуги связи.
В октябре специалисты также проконсультировали 32 (26%) потребителя, вопросы которых не относились к компетенции Роспотребнадзора. Им посоветовали обратиться в соответствующий орган для разрешения ситуации.
По всем вопросам местные жители получили устные разъяснения в рамках компетенции Роспотребнадзора.