Футболист Артем Дзюба сказал, что покорен воронежскими болельщиками

Нападающий рассказал, что восхищён фанатами «Факела»: «Они мои фавориты. В прошлом году, когда я был в запасе “Локомотива”, прошла домашняя игра против “Факела”, и казалось, что мы играем в Воронеже. Они прибыли в большом количестве, так активно поддерживали, что было ощущение, будто “Факел” должен был нас переиграть всухую».
Дзюба также подчеркнул, что воронежские игроки должны радовать таких верных болельщиков достойной игрой. И отметил, что в последнее время «Факел», действительно, показывают отличную игру.
Напомним, что по итогам первого этапа «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Поражение от «Локомотива» в субботу оборвало серию из пяти матчей без поражений. 24 ноября наша команда встретится на домашнем поле с ФК «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.