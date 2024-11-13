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Футболист Артем Дзюба сказал, что покорен воронежскими болельщиками

Выступающий за тольяттинский «Акрон» известный футболист Артем Дзюба, признался корреспонденту «Матч ТВ», что воронежские болельщики являются его любимцами.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий рассказал, что восхищён фанатами «Факела»: «Они мои фавориты. В прошлом году, когда я был в запасе “Локомотива”, прошла домашняя игра против “Факела”, и казалось, что мы играем в Воронеже. Они прибыли в большом количестве, так активно поддерживали, что было ощущение, будто “Факел” должен был нас переиграть всухую».

Дзюба также подчеркнул, что воронежские игроки должны радовать таких верных болельщиков достойной игрой. И отметил, что в последнее время «Факел», действительно, показывают отличную игру.

Напомним, что по итогам первого этапа «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ. Поражение от «Локомотива» в субботу оборвало серию из пяти матчей без поражений. 24 ноября наша команда встретится на домашнем поле с ФК «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.