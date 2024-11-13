Футболист Артем Дзюба сказал, что покорен воронежскими болельщиками

Нападающий рассказал, что восхищён фанатами «Факела»: «Они мои фавориты. В прошлом году, когда я был в запасе “Локомотива”, прошла домашняя игра против “Факела”, и казалось, что мы играем в Воронеже. Они прибыли в большом количестве, так активно поддерживали, что было ощущение, будто “Факел” должен был нас переиграть всухую».