Коммунальщики Астаны перешли на круглосуточное дежурство

Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном сменном режиме.



В дневную смену 13 ноября улицы города от снега и наледи очищают почти 2,6 тыс. дорожных рабочих и около 1,5 тыс. единиц спецтехники.



За прошедшую ночь с 12 на 13 ноября из Астаны вывезли свыше 28 тысяч кубометров снега, что составляет объем более 1,9 тыс. большегрузов.



Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 154 тысяч кубометров снега 12 189 рейсами.



В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т. д.