Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном сменном режиме.
В дневную смену 13 ноября улицы города от снега и наледи очищают почти 2,6 тыс. дорожных рабочих и около 1,5 тыс. единиц спецтехники.
За прошедшую ночь с 12 на 13 ноября из Астаны вывезли свыше 28 тысяч кубометров снега, что составляет объем более 1,9 тыс. большегрузов.
Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли более 154 тысяч кубометров снега 12 189 рейсами.
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам
Коммунальщики Астаны перешли на круглосуточное дежурство
За прошедшую ночь коммунальные службы вывезли из столицы больше 28 тысяч кубометров снега, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Коммунальные службы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном сменном режиме.