Воронежец живет в аварийном доме с двумя детьми

Председатель СК России ждет доклад воронежских следователей о расследовании уголовного дела о халатности по факту нарушениях прав жителя Воронежской области.
История такова. Мужчина воспитывает в одиночку двоих маленьких детей, семья вынуждена жить в аварийном доме. Якобы вместо переселения органы власти предложили отцу денежную компенсацию, размера которой недостаточно для приобретения жилья.
В мэрии Воронежа отметили, что собственнику квартиры предлагается несколько квартир маневренного фонда.
— По процедуре расселения потребовалось подать исковое заявление об изъятии жилого помещения. По законодательству в данном случае собственнику предоставляется денежное возмещение. Его размер, а также возможность получения жилья взамен аварийного, будет определено в судебном процессе, — сообщили в мэрии Воронежа.