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Воронежец живет в аварийном доме с двумя детьми

Глава Следкома поручил разобраться в ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России ждет доклад воронежских следователей о расследовании уголовного дела о халатности по факту нарушениях прав жителя Воронежской области.

История такова. Мужчина воспитывает в одиночку двоих маленьких детей, семья вынуждена жить в аварийном доме. Якобы вместо переселения органы власти предложили отцу денежную компенсацию, размера которой недостаточно для приобретения жилья.

В мэрии Воронежа отметили, что собственнику квартиры предлагается несколько квартир маневренного фонда.

— По процедуре расселения потребовалось подать исковое заявление об изъятии жилого помещения. По законодательству в данном случае собственнику предоставляется денежное возмещение. Его размер, а также возможность получения жилья взамен аварийного, будет определено в судебном процессе, — сообщили в мэрии Воронежа.

права человека
СК