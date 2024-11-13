Воронежец живет в аварийном доме с двумя детьми

— По процедуре расселения потребовалось подать исковое заявление об изъятии жилого помещения. По законодательству в данном случае собственнику предоставляется денежное возмещение. Его размер, а также возможность получения жилья взамен аварийного, будет определено в судебном процессе, — сообщили в мэрии Воронежа.