Самарца лишили права собственности на берег и акваторию реки

В Железнодорожном районе Самары участок местного жителя включал в себя береговую полосу и акваторию реки. Его лишили собственности на эту часть через суд. Об этом сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре.
«Был проведен анализ исполнения водного и земельного законодательства. Обнаружено, что в собственности мужчины находится земельный участок, в составе которого береговая полоса и акватория реки Самара», — рассказали в пресс-службе.
Общая площадь составила около 2 тысяч квадратных метров. Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился с иском в суд.
В результате суд признал отсутствующим права собственности самарца на часть земельного участка, расположенного на землях водного фонда и общего пользования. Теперь надзорный орган будет контролировать устранение нарушений.