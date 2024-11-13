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Самарца лишили права собственности на берег и акваторию реки

Участок жителя Самары заходил на земли водного фонда и общего пользования.

Источник: Комсомольская правда

В Железнодорожном районе Самары участок местного жителя включал в себя береговую полосу и акваторию реки. Его лишили собственности на эту часть через суд. Об этом сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре.

«Был проведен анализ исполнения водного и земельного законодательства. Обнаружено, что в собственности мужчины находится земельный участок, в составе которого береговая полоса и акватория реки Самара», — рассказали в пресс-службе.

Общая площадь составила около 2 тысяч квадратных метров. Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился с иском в суд.

В результате суд признал отсутствующим права собственности самарца на часть земельного участка, расположенного на землях водного фонда и общего пользования. Теперь надзорный орган будет контролировать устранение нарушений.

Прокуратура