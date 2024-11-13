Нижегородцы могут наблюдать звездопад «Леониды» в ноябре

Как сообщили в планетарии им. Гречко, пик потока придётся на ночь 17 ноября. Обычно его можно увидеть без специального оборудования на тёмном небе. Лучше всего — после полуночи за городом, поскольку яркий свет городских огней засвечивает небо. Но в этом году почти полная Луна будет мешать наблюдениям.
Как отмечают специалисты, в 2024 году интенсивность метеорного потока невысока: за час можно будет увидеть до 15 метеоров. Скорость метеора потока достигает 71 км/c, он оставляет за собой длинный хвост зелено-голубого цвета, шлейф которого может сохраняться до пяти и более минут. Метеоры — это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.
СПРАВКА:
Леониды — самый известный метеорный поток, ежегодно появляющийся в ноябре со стороны созвездия Льва. Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 55P/Темпеля — Туттля и имеет ярко выраженную периодичность около 33 лет, соответствующую возвращениям кометы-прародительницы к Солнцу. В эти периоды Леониды могут усиливаться, превращаясь в «звёздные дожди». Последний раз комета прошла перигелий в 1998 году и вновь вернётся лишь в 2031 году.