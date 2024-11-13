Нижегородцы могут наблюдать звездопад «Леониды» в ноябре

Как отмечают специалисты, в 2024 году интенсивность метеорного потока невысока: за час можно будет увидеть до 15 метеоров. Скорость метеора потока достигает 71 км/c, он оставляет за собой длинный хвост зелено-голубого цвета, шлейф которого может сохраняться до пяти и более минут. Метеоры — это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.