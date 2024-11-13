1,9 млн человек получили прививку от гриппа в Башкирии

В ведомстве рассказали, как подготовиться к прививке. По словам специалистов, здоровому человеку нет необходимости принимать какие-либо дополнительные лекарства в период вакцинации. Если имеются аллергические заболевания, то перед вакцинацией нужно проконсультироваться с лечащим врачом.