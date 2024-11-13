1,9 млн человек получили прививку от гриппа в Башкирии

79,8% жителей Башкирии прошли вакцинацию от гриппа. Это 1 миллион 911 тысяч человек. Данными поделилась пресс-служба Роспотребнадзора республики.
В ведомстве рассказали, как подготовиться к прививке. По словам специалистов, здоровому человеку нет необходимости принимать какие-либо дополнительные лекарства в период вакцинации. Если имеются аллергические заболевания, то перед вакцинацией нужно проконсультироваться с лечащим врачом.
Перед прививкой не нужно сдавать анализы и проходить какие-либо обследования. Текущее состояние оценит врач непосредственно перед процедурой.
— На фоне течения ОРВИ проводить вакцинацию не рекомендуется. Запланируйте прививку после выздоровления, — порекомендовали в Роспотребнадзоре.
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