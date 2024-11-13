Дополнительный поезд в новогодние праздники свяжет Хабаровск и Тихоокеанскую

Для удобства пассажиров в новогодние праздники между Хабаровском и Тихоокеанской запустят дополнительный поезд. Это позволит жителям региона комфортно и вовремя добраться к месту назначения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Дополнительный поезд № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская будет курсировать в дни перед Новым годом. Из Хабаровска он отправится 27, 28 и 29 декабря в 17:52. На станцию Тихоокеанская прибудет на следующий день в 9:55.
В обратном направлении из Тихоокеанской поезд будет отправляться 28, 29 и 30 декабря в 17:23 и возвращаться в Хабаровск на следующее утро в 9:30.
В составе поезда предусмотрены купейные и плацкартные вагоны, доступна перевозка животных, а также штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров.