Дополнительный поезд в новогодние праздники свяжет Хабаровск и Тихоокеанскую

Дополнительный поезд № 214/213 Хабаровск — Тихоокеанская будет курсировать в дни перед Новым годом. Из Хабаровска он отправится 27, 28 и 29 декабря в 17:52. На станцию Тихоокеанская прибудет на следующий день в 9:55.