Жителей Ростовской области ждет резкое потепление до +10 градусов

В Ростовской области ожидается потепление. Об этом сообщили специалисты Центра погоды «Фобос».
По данным специалистов, наблюдается обширный антициклон, поэтому в регионе ожидается облачность. Так, облака не дают атмосфере остыть. Наступление зимних холодов пока откладывается. Столбики термометров будут достигать +5…+10 градусов. На черноморских курортах воздух прогреется до +15 градусов и выше.
Ближайшие десять дней синоптики обещают в Ростове плюсовую температуру и дожди. Самыми теплыми днями станут 19 и 20 ноября. Столбики термометров достигнут +11…+12 градусов. Также под конец месяца город накроют обильные дожди. Осадки ожидаются с 18 по 22 ноября.