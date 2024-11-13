Жителей Ростовской области ждет резкое потепление до +10 градусов

По данным специалистов, наблюдается обширный антициклон, поэтому в регионе ожидается облачность. Так, облака не дают атмосфере остыть. Наступление зимних холодов пока откладывается. Столбики термометров будут достигать +5…+10 градусов. На черноморских курортах воздух прогреется до +15 градусов и выше.