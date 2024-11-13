Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростовской области ждет резкое потепление до +10 градусов

В Ростовскую область идет потепление.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ожидается потепление. Об этом сообщили специалисты Центра погоды «Фобос».

По данным специалистов, наблюдается обширный антициклон, поэтому в регионе ожидается облачность. Так, облака не дают атмосфере остыть. Наступление зимних холодов пока откладывается. Столбики термометров будут достигать +5…+10 градусов. На черноморских курортах воздух прогреется до +15 градусов и выше.

Ближайшие десять дней синоптики обещают в Ростове плюсовую температуру и дожди. Самыми теплыми днями станут 19 и 20 ноября. Столбики термометров достигнут +11…+12 градусов. Также под конец месяца город накроют обильные дожди. Осадки ожидаются с 18 по 22 ноября.