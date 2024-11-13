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Завтра по Омской области ударят 26-градусные морозы

Синоптики прогнозируют небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда

В Омскую область завтра придут морозы до −26 градусов. Местами ожидается небольшой снег. О том, какая будет погода в Омске 14 ноября 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью столбик термометра опустится до −15…-20 градусов, при прояснении — до −26 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Синоптики также прогнозируют изморозь, на дорогах гололедицу.

Днем температура воздуха будет в пределах −4…-9 градусов, на северо-востоке области — до −16 градусов. Осадки в виде снега сохранятся на протяжении всего дня.