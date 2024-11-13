В Воронежской области 3 482 ребенка заболели ОРВИ и гриппом

За неделю с 4 по 10 ноября диагноз поставили 8 761 жителю региона, среди них 3 482 ребенка до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, на этой неделе заболеваемость снизилась на 6,8% по сравнению с предыдущей, когда было зарегистрировано 9 401 заболевших, в том числе 3 675 детей.