Сильный снегопад пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Как сообщили специалисты метеослужбы, под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге,
Сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны. Кроме того, по республике ожидаются туманы и порывистый ветер.
Повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе до +1…+10 градусов, на северо-западе и севере — до −2…-11 градусов, в центре — до −5…-13 градусов, на востоке — до −5…-18 градусов, на юге — до −2…-10 градусов, на юго-востоке страны — понижение ночью до −2…-13 градусов.
Стоит отметить, что ранее акимат Алматы обратился к горожанам с предупреждением из-за ожидающейся непогоды. Коммунальные службы переведены на усиленный режим.
«В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов — соблюдать меры предосторожности», — предупредили власти города.
Напомним также, что непогода наблюдается в ряде регионов — на 13 ноября в большинстве областей из-за ухудшения погодных условий было объявлено штормовое предупреждение.