Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильный снегопад пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, с 14 по 16 ноября. В некоторых регионах Казахстана ожидается сильный снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Олбани: 3 м/с 59% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Nur.kz

Как сообщили специалисты метеослужбы, под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге, 15—16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. Но при этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере — с метелями.

15—16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны. Кроме того, по республике ожидаются туманы и порывистый ветер.

Повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе до +1…+10 градусов, на северо-западе и севере — до −2…-11 градусов, в центре — до −5…-13 градусов, на востоке — до −5…-18 градусов, на юге — до −2…-10 градусов, на юго-востоке страны — понижение ночью до −2…-13 градусов.

Стоит отметить, что ранее акимат Алматы обратился к горожанам с предупреждением из-за ожидающейся непогоды. Коммунальные службы переведены на усиленный режим.

«В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов — соблюдать меры предосторожности», — предупредили власти города.

Напомним также, что непогода наблюдается в ряде регионов — на 13 ноября в большинстве областей из-за ухудшения погодных условий было объявлено штормовое предупреждение.