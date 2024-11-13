Сильный снегопад пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Как сообщили специалисты метеослужбы, под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге, 15—16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков. Но при этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере — с метелями.