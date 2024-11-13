В Ростове пропавшего 16-летнего подростка нашли мертвым

В Ростове-на-Дону пропавшего 16-летнего парня нашли мертвым. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила сестра пропавшего подростка.
Парень пропал 5 сентября. По словам родных, он отправился в другой район и пропал. Близкие забили тревогу, когда вечером юноша не вернулся домой. Они пытались узнать у друзей, куда мог отправиться сын, но никто не мог дать точный ответ.
Молодого человека искали на протяжении двух месяцев. Поисковики и полиция прочесывали все районы области и другие близлежащие регионы. Тело парня обнаружили 12 ноября. Причина его гибели неизвестна.
Напомним, продолжаются поиски пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой. Поиски девушки ведутся уже девять месяцев. Сейчас материалы дела о поиске пропавшей передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.