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В Ростове пропавшего 16-летнего подростка нашли мертвым

Спустя два месяца поисков пропавшего 16-летнего ростовчанина нашли мертвым.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону пропавшего 16-летнего парня нашли мертвым. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» сообщила сестра пропавшего подростка.

Парень пропал 5 сентября. По словам родных, он отправился в другой район и пропал. Близкие забили тревогу, когда вечером юноша не вернулся домой. Они пытались узнать у друзей, куда мог отправиться сын, но никто не мог дать точный ответ.

Молодого человека искали на протяжении двух месяцев. Поисковики и полиция прочесывали все районы области и другие близлежащие регионы. Тело парня обнаружили 12 ноября. Причина его гибели неизвестна.

Напомним, продолжаются поиски пропавшей студентки из Ростова Анны Цомартовой. Поиски девушки ведутся уже девять месяцев. Сейчас материалы дела о поиске пропавшей передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.