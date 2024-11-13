В Хабаровском крае нынче непредсказуемый ноябрь

Ноябрь в этом году не торопится с привычными для этого времени ветрами и морозами, словно дает нам возможность еще немного полюбоваться осенью, лишний раз прогуляться или пробежаться утром по бульвару, по набережной. Так что у нас есть лишний повод сказать осени спасибо.
Действительно, на юге края днем совсем еще тепло, 14 ноября столбики термометров в Бикине и Вяземском поднимутся днем до +5…+7 градусов, ночью опустятся до −4…-6 градусов. В Хабаровске днем еще тоже солнечно, во второй половине дня +3…+5 градусов, на рассвете −4…-6. сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
Плюсовые температуры днем еще и в Советской Гавани, там в светлое время суток +2…+4, ночью −7…-9 градусов. В Троицком тоже хорошо, во второй половине дня воздух прогреется до +1…+3 градусов, на рассвете воздух остынет до −6…-8 градусов. Совсем не холодно еще и в Комсомольске-на-Амуре, дневной фон температур +1…-1, ночной −10…-12 градусов, но свежий юго-западный ветер 7−12 метров в секунду. В селе имени Полины Осипенко днем от 0 до −2, ночью −8…-10 градусов. В северном и холодном Аяне днем пока только −1…-3, ночью −8…-10 градусов.
В Чумикане тоже еще не прогнозируется пугающих морозов, днем пока −2…-4, ночью −6…-8 градусов. Правда, ожидается сильный ветер порывами 15−20 метров в секунду. В Николаевске-на-Амуре в послеобеденное время легкий минус −2…-4, ночью столбики термометров опустятся до отметки −11…-13 градусов. В Чегдомыне тоже еще вполне себе неплохо, днем −2…-4, ночью −12…-14 градусов. И только в Охотске днем уже −10…-12, ночью −14…-16 градусов. И северо-западный ветер 7−12 метров в секунду, так что по ощущениям будет еще холоднее.
Уровень Амура у Хабаровска −58 сантиметров, температура воды 1,6 градуса. В ближайшие дни существенного изменения в состоянии реки не произойдет. Скоро, совсем скоро на Амуре начнется редкий ледоход.
По народному календарю 14 ноября отмечается праздник Кузьминки. На Руси в этот день провожали осень и встречали зиму. А вот православная церковь в этот день почитает память святых бессребренников Космы и Дамиана, которым Бог дал дар целительства. Они лечили людей, но не брали за это денег.
На Руси их считали покровителями брака, ремесел и домашней птицы, поэтому в этот день было принято дарить близким кур. Праздник осенние Кузьминки по-другому называют курьи именины.
Богатые люди в этот день дарили домашних кур родным и близким, потому что на столе обязательно должны быть блюда из птицы. Хорошая, однако, традиция!