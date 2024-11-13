В Хабаровском крае нынче непредсказуемый ноябрь

Плюсовые температуры днем еще и в Советской Гавани, там в светлое время суток +2…+4, ночью −7…-9 градусов. В Троицком тоже хорошо, во второй половине дня воздух прогреется до +1…+3 градусов, на рассвете воздух остынет до −6…-8 градусов. Совсем не холодно еще и в Комсомольске-на-Амуре, дневной фон температур +1…-1, ночной −10…-12 градусов, но свежий юго-западный ветер 7−12 метров в секунду. В селе имени Полины Осипенко днем от 0 до −2, ночью −8…-10 градусов. В северном и холодном Аяне днем пока только −1…-3, ночью −8…-10 градусов.