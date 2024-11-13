Ветеранам СВО в Башкирии будут предоставлять земельные участки без бумажной волокиты

В Башкирии ветеранам специальной военной операции будут предоставлять земельные участки без бумажной волокиты. Соответствующие изменения в закон поддержал комитет парламента республики по агарным вопросам, экологии и природопользованию. Законопроект вынесут на ноябрьское пленарное заседание Курултая.
В регионе ветеранам СВО предоставляют участки для строительства жилья. Такое же право имеют бойцы, которые имеют звания «Герой Российской Федерации» или ордена РФ. В случае гибели мужчины от ран или заболевания, полученного в ходе участия в спецоперации, правом на землю могут воспользоваться члены семьи.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что при реализации права на землю возникают затруднения технического характера. Факт участия в СВО приходится подтверждать с помощью ряда документов.
— Бумажная волокита отнимает время. Предлагаемые изменения упростят для людей эту процедуру. Минземимущества республики сможет самостоятельно запрашивать сведения в Министерстве обороны Российской Федерации в порядке межведомственного информационного взаимодействия, — объяснил спикер парламента республики.
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