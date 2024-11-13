Ветеранам СВО в Башкирии будут предоставлять земельные участки без бумажной волокиты

В регионе ветеранам СВО предоставляют участки для строительства жилья. Такое же право имеют бойцы, которые имеют звания «Герой Российской Федерации» или ордена РФ. В случае гибели мужчины от ран или заболевания, полученного в ходе участия в спецоперации, правом на землю могут воспользоваться члены семьи.