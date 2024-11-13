«Звали на помощь и пытались спасти друга»: обычная шалость чуть не лишила жизни 12-летнего мальчика из Бурятии

Помимо этого отметили поступок еще трех полицейских из Улан-Удэ — Артура Сымбелова, Виктора Заяханова и Романа Серых. Во время дежурства они увидели, что крыша жилого дома охвачена пламенем. Не тратя время, они бросились на помощь, успели вывести из горящего дома четверых взрослых и ребенка.