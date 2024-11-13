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«Звали на помощь и пытались спасти друга»: обычная шалость чуть не лишила жизни 12-летнего мальчика из Бурятии

Полицейских из Бурятии наградили медалью «За смелость во имя спасения».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии школьник едва не лишился жизни во время игры в песчаном карьере. История могла кончиться трагически, но на помочь вовремя подоспели правоохранители.

Все случилось в сентябре 2024. Капитан полиции Чингис Бадмажапов и лейтенант Тимур Рыгзенов приехали в Кабанский район по рабочим делам. Вдруг из ниоткуда раздался детский крик. Оказалось, что на помощь зовет компания ребят, которая играла в карьере. Неожиданно грунт обвалился и 12-летний мальчик оказался под завалом.

Мальчика засыпало песком. Фото: официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Капитан полиции стал откапывать пострадавшего, одновременно координируя действия своих юных помощников. В это время его коллега сообщил о случившемся в дежурную часть и присоединился к спасательным работам, — рассказала КП-Иркутск официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мальчика вытащили и передали врачам, к счастью, трагедии удалось избежать. Поступок полицейских не остался незамеченным. В МВД России их наградили медалями’За смелость во имя спасения".

Помимо этого отметили поступок еще трех полицейских из Улан-Удэ — Артура Сымбелова, Виктора Заяханова и Романа Серых. Во время дежурства они увидели, что крыша жилого дома охвачена пламенем. Не тратя время, они бросились на помощь, успели вывести из горящего дома четверых взрослых и ребенка.

Полицейские спасли семью из пожара. МВД республики Бурятия.

Артур Сымбелов решил убедиться, что в доме точно никого не осталось, поэтому вернулся обратно. В углу комнаты сидела испуганная девочка. Мужчина укутал ее в покрывало и отнес в служебную машину. За героический поступок стражи порядка получили медали МВД России «За смелость во имя спасения».