В районе Фили-Давыдково построят музыкальную школу

«В настоящее время в районе Фили-Давыдково расположено четыре детские музыкальные школы, в них обучаются более тысячи детей. Появление новой школы позволит большему числу ребят развиваться в сфере искусства, а также даст дополнительные рабочие места для профильных педагогов. Проект направлен на создание функционального образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям современных стандартов», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.