В районе Фили-Давыдково построят музыкальную школу

Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству уже внес соответствующие изменения в правила землепользования и застройки в отношении земельного участка № 14/3 на Малой Филевской улице. Его площадь — 0,65 гектара.
«Музыкальная школа появится в рамках Адресной инвестиционной программы. Общая площадь здания составит около 1,5 тысячи квадратных метров. Проект разработан с учетом всех современных требований по организации обучения игре на музыкальных инструментах, а также условий для индивидуальных и групповых занятий», — отметил Владимир Ефимов.
Территорию возле образовательного учреждения благоустроят и озеленят. Здесь оборудуют места для отдыха и парковку.
Благодаря появлению музыкальной школы еще больше детей смогут изучать музыку. Кроме того, местные жители получат новую площадку для концертов и других творческих мероприятий.
«В настоящее время в районе Фили-Давыдково расположено четыре детские музыкальные школы, в них обучаются более тысячи детей. Появление новой школы позволит большему числу ребят развиваться в сфере искусства, а также даст дополнительные рабочие места для профильных педагогов. Проект направлен на создание функционального образовательного учреждения, отвечающего всем требованиям современных стандартов», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
Школу оснастят самыми современными аудиовизуальными системами. По словам Юлианы Княжевской, председателя Москомархитектуры, помимо 25 индивидуальных и групповых классов, в здании предусмотрен многофункциональный зал на 350 человек и студия звукозаписи, а также прочие необходимые помещения: фойе с гардеробом, буфет, библиотека и другие.