В «Музыкальной мастерской Юрия Розума» приняли участие около 200 омичей

Уникальный образовательный проект «Музыкальная мастерская Юрия Розума» завершил свою работу в Омске. Мастерская проводится в разных регионах страны с 2017 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«В Омске всегда с теплотой принимают “Музыкальную мастерскую Юрия Розума”. Дети, которых обучают наши эксперты, получают редкую возможность выступить в Омской филармонии вместе с мастерами, продемонстрировать отточенные навыки и получить бесценный сценический опыт, — сказала директор программы социальных инвестиций “Родные города” компании “Газпром нефть” Ярина Сугакова. — Это создает особую атмосферу для раскрытия творческого потенциала юных композиторов и исполнителей. Мы также благодарны участникам наших музыкальных проектов, которые уже добились успеха и продолжают поддерживать наши инициативы».
В мастер-классах преподавателей ведущих творческих вузов Москвы по фортепиано, саксофону, баяну и вокалу приняли участие около двухсот учеников омских музыкальных школ.
Своими знаниями, навыками и опытом с юными талантами поделились народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум, лауреаты международных конкурсов Даниил Контуашвили, Леонид Друтин, Максим Федоров, солист Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Дмитрий Мазанский.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что для нашего региона очень престижно принимать профессионалов такого высокого уровня, ведь у детей появляется возможность проявить себя в музыке и показать свой талант. Благодаря продуманной стратегии развития дополнительного образования и поддержке со стороны властей и ведущих компаний региона, таких как ОНПЗ, молодое поколение понимает, что в родном городе их любят, поддерживают и делают все для создания комфортной творческой среды.
Для педагогов была организована творческая встреча, темой которой стали современные методики преподавания музыкальных дисциплин. А юные музыканты смогли раскрыть свой творческий потенциал в арт-лаборатории, где они под руководством наставников создали свои первые произведения и записали музыкальный альбом.
Завершился проект гала-концертом в органном зале Омской филармонии. Участники мастерской выступали на одной сцене с мэтрами, исполняя произведения известных композиторов. Перед омичами выступил призер фестиваля классической музыки Kustendorf CLASSIC 2024 Сергей Баженов и финалист Артем Мартиросян, а также участники арт-лабораторий прошлых лет.
«Такие проекты, как “Музыкальная мастерская”, дают юным талантам своего рода компас, чтобы сделать эту извилистую дорогу понятнее, — прокомментировал итоги мероприятия Юрий Розум. — При поддержке “Газпром нефти” наши эксперты, словно проводники, помогают музыкантам не только понять, как и куда двигаться дальше, но и заряжают энергией идти только вперед».