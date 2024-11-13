В «Музыкальной мастерской Юрия Розума» приняли участие около 200 омичей

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов отметил, что для нашего региона очень престижно принимать профессионалов такого высокого уровня, ведь у детей появляется возможность проявить себя в музыке и показать свой талант. Благодаря продуманной стратегии развития дополнительного образования и поддержке со стороны властей и ведущих компаний региона, таких как ОНПЗ, молодое поколение понимает, что в родном городе их любят, поддерживают и делают все для создания комфортной творческой среды.