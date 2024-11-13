В Краснодаре и Сочи отменили массовые новогодние мероприятия

Местные власти заявили, что решение связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан в условиях текущей ситуации. Согласно постановлению главы Кубани Вениамина Кондратьева, в крае не разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе, количество участников которых более 1 тыс. человек.
По информации властей, вместо привычных масштабных мероприятий в Краснодаре запланированы локальные празднования с меньшим количеством участников. Кроме того, на улицах усилят контроль за соблюдением общественного порядка.
Для жителей Сочи организуют празднование Нового года и Рождества в учреждениях культуры. Также на курорте будет открыто 55 объектов туристического показа, включая городские достопримечательности и природные зоны Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.
Кроме того, на зимних пляжах Сочи, где откроется 33 пляжа, планируется проведение анимационных программ и выступлений местных артистов.