В Краснодаре и Сочи отменили массовые новогодние мероприятия

Местные власти заявили, что решение связано с необходимостью обеспечения безопасности граждан в условиях текущей ситуации. Согласно постановлению главы Кубани Вениамина Кондратьева, в крае не разрешается проведение мероприятий на открытом воздухе, количество участников которых более 1 тыс. человек.