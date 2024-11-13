Омичка перевела аферистам более 4 млн и сожгла телефон в микроволновке

УМВД России по Омской области сообщило об омичке, которая поверила мошенникам и лишилась всего: денег, квартиры и даже телефона.
Началось всё с того, что женщина поверила мошенникам и перевела 485 000 рублей на «безопасный счёт». Вскоре ей перезвонили вновь и сообщили, что ее квартира выставлена на продажу на «черном рынке» недвижимости. Тогда омичка продала свою квартиру за 3 690 000 рублей и снова перевела деньги на «безопасный счёт».
Далее мошенники заявили, что для возврата квартиры нужно отдать ещё 350 тыс. Омичка взяла кредит и заняла у соседки. После перевода наличных злоумышленники убедили педагога положить телефон в микроволновку для удаления вирусов. Когда омичка осталась без всего, то обратилась в полицию.
Как работают такие схемы и как не стать мошенником поневоле или по недомыслию — об этом сейчас рассказывают в рамках проведения информационно-просветительской акции «Не стань дроппером!», организованной региональным центром финансовой грамотности и инициативного бюджетирования совместно с УМВД России по Омской области и Омским отделением Центрального банка России.