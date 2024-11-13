Омичка перевела аферистам более 4 млн и сожгла телефон в микроволновке

Началось всё с того, что женщина поверила мошенникам и перевела 485 000 рублей на «безопасный счёт». Вскоре ей перезвонили вновь и сообщили, что ее квартира выставлена на продажу на «черном рынке» недвижимости. Тогда омичка продала свою квартиру за 3 690 000 рублей и снова перевела деньги на «безопасный счёт».