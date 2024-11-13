С 1 января в Пермском крае подорожает проезд в электричках

Издание отмечает, что стоимость проезда повысится как в пределах города Перми, так и при поездках по краю. Так, цена билета по тарифу «Агломерация Пермь» (по территории краевой столицы) с 2025 года составит 40 рублей (сейчас — 36 рублей), то есть повысится примерно на 11%. Так же вырастут тарифы на поездки по краю: проезд на электричке от Перми до Кунгура обойдётся в 270 рублей вместо 242 рублей, из Верещагино до Перми — в 311 рублей вместо 279 рублей.