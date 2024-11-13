Омича отправили в колонию из-за смертельного ДТП после потери сознания

«Несмотря на занятую водителем в суде позицию об отсутствии в его действиях состава преступления вследствие потери сознания перед аварией из-за проблем со здоровьем, апелляционная инстанция согласилась с прокуратурой, оставив приговор без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — также отметили в омской прокуратуре.