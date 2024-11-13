Омича отправили в колонию из-за смертельного ДТП после потери сознания

«В суде установлено, что в вечернее время 31 июля 2023 года водитель автомобиля “Toyota Land Cruiser”, двигаясь по ул. Кондратюка со стороны ул. Волгоградская, вследствие проявленной небрежности выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилями “Nissan Murano” и “Toyota Corona Premio”».
В результате аварии 33-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, а трое его пассажиров получили тяжкий вред здоровью", — указано в официальном сообщении.
Ранее суд первой инстанции назначил водителю ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
При этом отмечается, что водитель на суде заявил о потере сознания перед аварией.
«Несмотря на занятую водителем в суде позицию об отсутствии в его действиях состава преступления вследствие потери сознания перед аварией из-за проблем со здоровьем, апелляционная инстанция согласилась с прокуратурой, оставив приговор без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — также отметили в омской прокуратуре.
Судебное решение вступило в законную силу.