Каток за 24 млн рублей появится у ТЦ «Муравей» в Нижнем Новгороде

Каток разместят на парковке нижегородского ТЦ «Муравей» на проспекте Ленина. Работы оцениваются в более чем 24 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.
Подрядчик должен завершить монтаж объекта до 21 декабря. Воспользоваться катком можно будет до 28 февраля. В начале марта специалисты демонтируют ледовое поле.
На территории катка предусмотрят прокат 150 пар коньков. Кроме того, объект оборудуют декоративными элементами, видеонаблюдением.
Ранее мы писали, что новогоднее оформление Нижнего Новгорода планируется завершить уже к 1 декабря. Всего в столице Приволжья украсят 100 локаций. Оформление предусмотрено в каждом районе города.