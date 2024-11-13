Укрепление правого берега Оки стартовало в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовали работы по укреплению правого берега Оки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Работы идут на участке улицы Черниговской между метромостом и Канавинским мостом, протяженность которого составляет около 1 км. Демонтаж старых бетонных плит уже завершен, началась забивка свай и установка защитных плит. Работы будут идти два года. В рамках концессионного соглашения берегоукрепление проводит компания «Черниговская набережная».
Также в рамках концессионного соглашения будет проведена инженерная защита склона на площади 5,45 га, а также благоустройство территории. На набережной создадут тротуары, лестницы, игровые, спортивные, смотровые площадки, выполнят озеленение.
Напомним, в Нижнем Новгороде завершился первый этап реконструкции объекта культурного наследия «Дома Башкирова».