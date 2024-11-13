Укрепление правого берега Оки стартовало в Нижнем Новгороде

Работы идут на участке улицы Черниговской между метромостом и Канавинским мостом, протяженность которого составляет около 1 км. Демонтаж старых бетонных плит уже завершен, началась забивка свай и установка защитных плит. Работы будут идти два года. В рамках концессионного соглашения берегоукрепление проводит компания «Черниговская набережная».