Три новых «Кванториума» открылись в Воронеже

Так, к ранее созданному «Кванториуму» в школе 105 добавились новые площадки в школе № 38 и лицее № 15. На реконструкцию помещений этих учреждений и закупку современного оборудования было потрачено 70 миллионов рублей. Деньги были выделены в том числе и из средств областного бюджета, что стало возможным благодаря решению губернатора Воронежской области Александра Гусева.
Кроме этого, дополнительные ресурсы поступили из местного бюджета, которые направили на обновление школьных зданий. Например, в лицее 15 провели капитальный ремонт фасада, крыши и внутренних пространств, примыкающих к новому технопарку.
Теперь ученики могут изучать современные направления в сфере естественных и технических наук, проводить исследования и разрабатывать проекты прямо на базе «Кванториумов». Эти площадки будут доступны всем учащимся города бесплатно, в качестве дополнительного образования. Для многих школьников такие центры станут стартовой площадкой для выбора своей будущей профессиональной карьеры.
Открытие новых инновационных центров также положительно сказалось на условиях работы учителей. Чтобы эффективно использовать новое оборудование, педагоги прошли курсы повышения квалификации в областном институте развития образования имени Н. Ф. Бунакова.