Три новых «Кванториума» открылись в Воронеже

Так, к ранее созданному «Кванториуму» в школе 105 добавились новые площадки в школе № 38 и лицее № 15. На реконструкцию помещений этих учреждений и закупку современного оборудования было потрачено 70 миллионов рублей. Деньги были выделены в том числе и из средств областного бюджета, что стало возможным благодаря решению губернатора Воронежской области Александра Гусева.