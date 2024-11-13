«Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России». Милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries

После этого, злоумышленники начинают угрожать проведением обыска с изъятием ценностей. А также говорят о том, что для спасения денег необходимо зачислить крупную сумму на специальный счет. В милиции подчеркивают, что это обман. И предупреждают, что, получив подобный звонок, следует положит трубку и позвонить по номеру 102.