«Рассрочку или кредит на WB можно оформить только в России». Милиция предупредила белорусов о мошенниках, пугающих оформлением рассрочки на Wildberries

Мошенники пугают белорусов оформлением рассрочки на Wildberries. Подробности сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что сотрудники минской милиции регистрируют факты мошенничества от имени маркетплейса Wildberries. Аферисты звонят белорусам через мессенджер и убеждают, будто их данные из личного кабинета интернет-магазина уже похищены и с их помощью прямо сейчас кто-то пытается оформить рассрочку или кредит.
«Важно знать: рассрочку или кредит на “ВБ” можно оформить только в России. В Беларуси такая услуга недоступна!» — напомнили в ведомстве.
После этого, злоумышленники начинают угрожать проведением обыска с изъятием ценностей. А также говорят о том, что для спасения денег необходимо зачислить крупную сумму на специальный счет. В милиции подчеркивают, что это обман. И предупреждают, что, получив подобный звонок, следует положит трубку и позвонить по номеру 102.
Кстати, милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве c голосованием в конкурсе в Telegram: «Смогут распоряжаться вашим аккаунтом и даже сменить привязанный к нему номер».
Ранее в Минске 15-летний учащийся гимназии отдал курьеру мошенников $53 000 родительских сбережений: «Приобрел электроинструмент и с его помощью вскрыл родительский сейф».
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