Аэропорту Братска предложили присвоить имя народной артистки

Жителям Братска да и всем неравнодушным предложили принять участие в онлайн опросе. Его инициатором в своем тг-канале стал сенатор Федерального Собрания России Андрей Чернышев. Свои голоса за присвоение аэропорту Братска имени народной артистки, композитора и почетного гражданина северной столицы Иркутской области Александры Пахмутовой отдали уже более двух тысяч человек. Половина из опрошенных поддерживает инициативу, 36% высказались против, а 14% воздержались от принятия решения.
— На днях вместе со всей страной мы отметили 95-летие Александры Николаевны, а президент присвоил ей звание «Герой Труда Российской Федерации». Музыка Пахмутовой знакома каждому братчанину, несколько ее произведений посвящены нашему городу, — поделился Андрей Чернышев.
Под опросом пользователи пишут, что несмотря на глубокое уважение к артистке никакой ассоциации с аэропортом она не вызывает. Сейчас в авиагавани полным ходом идет реконструкция, по ее завершению и было предложено дать обновленному зданию новое имя.