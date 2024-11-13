Аэропорту Братска предложили присвоить имя народной артистки

Жителям Братска да и всем неравнодушным предложили принять участие в онлайн опросе. Его инициатором в своем тг-канале стал сенатор Федерального Собрания России Андрей Чернышев. Свои голоса за присвоение аэропорту Братска имени народной артистки, композитора и почетного гражданина северной столицы Иркутской области Александры Пахмутовой отдали уже более двух тысяч человек. Половина из опрошенных поддерживает инициативу, 36% высказались против, а 14% воздержались от принятия решения.