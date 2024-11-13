На 52-м километре автодороги Р53 временно ограничат движение

С 19.00 до 21.00 на 52-м километре автодороги Р53 Слобода — Борисов — Новосады вблизи Кальварийского кладбища будет ограничено движение всех транспортных средств частично в обе стороны. Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента.



Госавтоинспекция просит водителей отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут, учитывая эти изменения.