С 19.00 до 21.00 на 52-м километре автодороги Р53 Слобода — Борисов — Новосады вблизи Кальварийского кладбища будет ограничено движение всех транспортных средств частично в обе стороны. Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента.
Госавтоинспекция просит водителей отнестись к этому с пониманием и заранее планировать свой маршрут, учитывая эти изменения.
На 52-м километре автодороги Р53 временно ограничат движение
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 52-м километре автодороги Р53 в Борисовском районе временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
С 19.00 до 21.00 на 52-м километре автодороги Р53 Слобода — Борисов — Новосады вблизи Кальварийского кладбища будет ограничено движение всех транспортных средств частично в обе стороны. Ограничения связаны с проведением следственного эксперимента.