Стадион «Ракета» оснастили современным оборудованием для заливки искусственного льда

«Ракета» является излюбленным и единственным, наверное, спортивным комплексом, который связан с Дербышками неразрывной историей. Сколько здесь выросло ребят-спортсменов, которые прославили и Казань, и Татарстан, и Россию за ее пределами! Но самое главное, сколько людей через этот стадион прошли, которые любят спорт, выросли с ним и ведут здоровый образ жизни! Мы и дальше будем создавать условия для того, чтобы команда профессионалов здесь занималась и побеждала, а дети сюда приходили", — сказал глава города Ильсур Метшин.