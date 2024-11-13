Стадион «Ракета» оснастили современным оборудованием для заливки искусственного льда

«Ракета» является излюбленным и единственным, наверное, спортивным комплексом, который связан с Дербышками неразрывной историей. Сколько здесь выросло ребят-спортсменов, которые прославили и Казань, и Татарстан, и Россию за ее пределами! Но самое главное, сколько людей через этот стадион прошли, которые любят спорт, выросли с ним и ведут здоровый образ жизни! Мы и дальше будем создавать условия для того, чтобы команда профессионалов здесь занималась и побеждала, а дети сюда приходили", — сказал глава города Ильсур Метшин.
Стадион «Ракета» построен в 1947 году, а в конце 1960-х здесь появились трибуны. Почти 25 лет назад на стадионе впервые появились станции для охлаждения поля. Однако за это время техника устарела, последние несколько лет каток заливали вручную, что неизбежно отражалось на качестве покрытия. По словам спортивного директора клуба «Ак Барс — Динамо» Валерия Носова, из-за перебоев в работе холодильных установок лед не удавалось залить в срок, поэтому команда проводила матчи в других городах или на других стадионах.
Капитальный ремонт спортивного комплекса начался в 2022 году, его проводят поэтапно. В ходе капремонта на стадионе установили две современные холодильные станции и подсоединили их к новым электросетям. Техника может работать при температуре до +10 градусов. Под футбольным полем заменили трубную систему, смонтировали новый коллектор с полным обновлением патрубков (отрезки трубы для отвода по ней пара или жидкости). Для запуска оборудования уложили около 1000 труб протяженностью 100 км. В систему залили 113 тонн охлаждающей жидкости.
Благодаря новому оборудованию, которое не боится перепадов температур, зимний спортивный сезон на стадионе станет более продолжительным. Искусственный лед прост в заливке и обслуживании, безопасен для катания за счет ровной и гладкой поверхности. Обслуживают лед несколько машин, одну из них приобрели в 2018 году.
Стадион «Ракета» — домашняя арена хоккейной команды «Ак Барс — Динамо», которая играет в Суперлиге чемпионата России. Матчи собирают много болельщиков. Команда состоит из 21 человека, из них 11 — воспитанники ФСО «Ракета», при этом молодежная команда состоит полностью из местных спортсменов. Валерий Носов пригласил Ильсура Метшина на домашний матч, который состоится на стадионе 23 ноября.
«В летописи побед “Рубина”, “Ак Барса”, “УНИКСа” и “Зенита” команда “Ак Барс Динамо” — отдельная золотая страница. Спасибо вам большое. Половина собственных воспитанников — это очень хороший показатель. “Рубину”, “Ак Барсу” и остальным клубам до вас еще далеко», — обратил внимание Ильсур Метшин. Он поблагодарил Валерия Носова и пожелал команде успехов в новом сезоне.
Стадион «Ракета» используется и летом. Для игр в футбол здесь обустроили новое основание поля, заменили его покрытие — последний раз работы проводили в преддверии Универсиады. Сейчас поле засыпают кварцевым песком. Также на стадионе проложили три беговые дорожки средней протяженностью 450 м и шириной 1,22 м. Дополнительно здесь установили новый экран размером почти 10 на 5 м. Четыре мачты высотой 54 м капитально отремонтировали, смонтировали светоточки — было 56, а стало 102.
Председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов рассказал, что основная проблема стадиона заключалась в подтоплении помещений, которые находятся под трибунами. Проблему решили гидроизоляцией. Кроме того, была заменена кровля четвертого этажа здания трибун, сейчас на сооружении укладывают настил. По части инженерных систем рабочие заменили наружные коммуникации, ливневую канализацию, восстановили колодцы.
В 2025 году заменят инженерные сети помещений, которые находятся под трибунами, и обновят фасад. Разработкой эскиза внешнего облика здания занимается Институт развития Казани.
В физкультурно-спортивном объединении «Ракета» занимаются около 1900 воспитанников. При этом сам стадион вмещает до 5 тысячи человек.
Напомним, в преддверии Игр БРИКС в Казани обновили пять объектов: в Центре гребных видов спорта отремонтировали помещения и приобрели оборудование; впервые за 20 лет преобразился Центральный стадион, где уложили новые дорожки, заменили кресла трибун, отремонтировали фасад здания и галереи; к международному событию подготовили Центр бокса и настольного тенниса, в котором установили 30 новых теннисных столов и шесть рингов для бокса; изменения коснулись и фасада здания зала бокса на стадионе «Трудовые резервы» — здесь восстановили исторические барельефы и создали архитектурную подсветку.
Кроме того, в этом году плановые работы провели на легкоатлетическом манеже стадиона «Тасма», где обновили беговые дорожки, выполнили гидроизоляцию фундамента, заменили окна и двери.
Басира Агазаде.