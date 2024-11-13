Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Алексей Копайгородский был задержан 25 сентября в Москве, куда его этапировали из зоны спецоперации. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сумма ущерба по делу составляет 3,7 млн руб. Экс-мэр Сочи был заключен под стражу до 18 ноября 2024 года.
Адвокат обвиняемого Павел Зайцев, утверждает, что его подзащитный не извлек никакой выгоды на своем посту. Кроме того, защита оспаривает подсудность, ссылаясь на статус экс-мэра Сочи как военнослужащего Минобороны РФ, а также на незаконность возбуждения уголовного дела.
Господин Копайгородский возглавлял Сочи с 2019 года до мая 2024 года. В середине мая он подал прошение об отставке губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. Свое решение бывший глава курорта обосновал «переходом на новое место работы».
В сентябре появилась информация, что с июля Алексей Копайгородский находился в зоне проведения спецоперации.
Ранее стало известно, что жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская не признает свою вину в деле о крупной растрате, по которому также арестован ее муж.