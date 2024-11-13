Суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского

Алексей Копайгородский был задержан 25 сентября в Москве, куда его этапировали из зоны спецоперации. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сумма ущерба по делу составляет 3,7 млн руб. Экс-мэр Сочи был заключен под стражу до 18 ноября 2024 года.