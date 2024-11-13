Капитальный ремонт Театра Пилигримов завершают в Иркутске

В Иркутске подходит к концу капремонт здания областного Театра Пилигримов им. В. И. Соколова. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, постройка является памятником истории и культуры регионального значения, возвели ее еще в середине 19 века.
Здание отреставрировали и реконструировали в конце 1990, но тогда допустили определенные технические ошибки. Из-за этого полы пришли в полную негодность, начались проблемы с канализацией, стенами, фундаментом и другим. И вот в 2023 начали капремонт, на работы выделили 24 миллиона рублей.
— Уже покрасили фасад, сейчас проводим электромонтажные и сантехнические работы. В ближайшее время подключим отопление, а после начнем монтировать специальные звукоизоляционные акустические панели, которые заказали из Москвы. В ноябре планируем завершить отделочные работы, — рассказал директор компании подрядчика Александр Кобрин.
На ремонт выделили 24 миллиона рублей Пресс-служба правительства Иркутской области.
Кстати, исторический облик здания сохранится, для этого специалисты установят окна, ставни, наличники, стены обошьют специальной обработанной доской, установят декоративные элементы.
Сейчас в театре обустроили мобильный зрительный зал на 30 мест, гардероб, звукозаписывающую студию и кабинет-музей основателя театра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорту Братска предложили присвоить имя народной артистки.