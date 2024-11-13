Капитальный ремонт Театра Пилигримов завершают в Иркутске

Здание отреставрировали и реконструировали в конце 1990, но тогда допустили определенные технические ошибки. Из-за этого полы пришли в полную негодность, начались проблемы с канализацией, стенами, фундаментом и другим. И вот в 2023 начали капремонт, на работы выделили 24 миллиона рублей.