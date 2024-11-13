Председатель комитета Госдумы Нилов рассказал дончанам, почему нельзя отменить шестидневку перед Новым годом

Отмена же затяжной рабочей недели перед Новым годом не входит в полномочия правительства. Регионы тоже не смогут отменить рабочую субботу в декабре. Однако губернаторы могут разрешить своим подчиненным не работать шесть дней перед Новым годом. Что касается коммерческих, некоммерческих секторов и федеральных структур, то сделать выходным рабочую субботу не получится.