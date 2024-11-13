Председатель комитета Госдумы Нилов рассказал дончанам, почему нельзя отменить шестидневку перед Новым годом

Ростовчанам объяснили, почему невозможно отменить шестидневку перед новогодними праздниками. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По словам депутата, шестидневка перед новогодними праздниками поможет оптимизировать процессы отдыха и работы. И правительство вправе переносить выходные и праздники накануне календарного года.
Отмена же затяжной рабочей недели перед Новым годом не входит в полномочия правительства. Регионы тоже не смогут отменить рабочую субботу в декабре. Однако губернаторы могут разрешить своим подчиненным не работать шесть дней перед Новым годом. Что касается коммерческих, некоммерческих секторов и федеральных структур, то сделать выходным рабочую субботу не получится.