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Председатель комитета Госдумы Нилов рассказал дончанам, почему нельзя отменить шестидневку перед Новым годом

Региональные власти и правительство не смогут отменить шестидневную рабочую неделю в декабре.
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам объяснили, почему невозможно отменить шестидневку перед новогодними праздниками. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, шестидневка перед новогодними праздниками поможет оптимизировать процессы отдыха и работы. И правительство вправе переносить выходные и праздники накануне календарного года.

Отмена же затяжной рабочей недели перед Новым годом не входит в полномочия правительства. Регионы тоже не смогут отменить рабочую субботу в декабре. Однако губернаторы могут разрешить своим подчиненным не работать шесть дней перед Новым годом. Что касается коммерческих, некоммерческих секторов и федеральных структур, то сделать выходным рабочую субботу не получится.