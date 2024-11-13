Батареи просят тепла. В квартирах многих волгоградцев по-прежнему зябко

В редакцию обратилась жительница Краснооктябрьского района Светлана Ивановна Баженова. По её словам, в многоквартирном доме по Ерёменко, 88, отопительный сезон толком и не начался. Радиаторы отопления едва тёплые.
И таких адресов только в региональной столице, судя по обращениям волгоградцев в органы жилконтроля, СМИ, многие сотни. В причинах вынужденного ледникового периода разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье".
Насос пошаливает.
«Регулярно читаю ваше издание, там вроде всё чётко расписано, как поступить, куда обращаться, если тепла нет или температура батарей ненормативная, — говорит Светлана Ивановна. — Но очень часто такие схемы не срабатывают из-за наплевательски равнодушного отношения тех же диспетчеров на горячих линиях по отоплению. Словно у них в каких-то методичках написано: в любой непонятной ситуации валите всё на стороннюю организацию. Если ты сотрудник УК — вали на Теплосети, в концессиях-теплосетях — на УК
Например, в случае с Ерёменко, 88, причиной стал сбой в работе теплонасоса. Исправить его было делом недолгим. Но прежде чем это выяснили сами жильцы без участия коммунальщиков, волгоградка неделями (!) терпеливо набирала горячие линии и дежурных диспетчеров в МУ ЖКХ, управкомпании и выслушивала от них дивные истории про какие-то… «новейшие нормативы» по теплоподаче.
«Регулировку на внутридомовых и внутриобъектовых сетях должны провести обслуживающие их организации, — напомнили в “Концессии теплоснабжения”. — Если в квартире или в отдельной комнате батареи не нагрелись, необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Получив заявку жильцов, управляющая организация обязана оперативно провести регулировку внутренних сетей».
Затопили в честь годовщины революции?
Многие жители посёлка ГЭС на севере города и вовсе так и не получили тепла в свои квартиры с начала отопительного сезона. Горожане собираются записывать видеообращение к главе СК Александру Бастрыкину. Как утверждают жители, полноценного отопления там нет с середины октября, подача горячей воды тоже прекращена.
Долгое время тепло отсутствовало и в нескольких домах даже в самом центре города-героя — на Аллее Героев, ул. Чуйкова и Советской. Неделями жильцы в отчаянии обрывали специализированные телефонные линии по отоплению. Позже выяснилось, что неполадка носила технический характер, была связана с квартальным оборудованием и от местной управкомпании особо не зависела. Только вот почему на устранение поломки понадобилось так много времени?
«При ненадлежащем температурном режиме в квартире нужно своевременно составлять акт, фиксирующий, что температура не соответствует нормативной. При этом замер температуры производится не у батареи, а в середине комнаты, — напоминают в региональной общественной организации “ЖКХ-контроль”. — Постановлением правительства № 354 предусмотрен порядок составления акта, в том числе и без управляющей компании, с участием председателя совета дома и двух жильцов, если сотрудник УК не является ко времени осмотра. Составленный акт должен стать основанием для перерасчёта некачественно оказанной услуги в сторону уменьшения начисления платежа».
Тем временем в Госдуме обсуждают инициативу, согласно которой управляющие компании теперь и вовсе лишатся лицензии, если будут игнорировать обращения жильцов. Новый законопроект уже находится в разработке и обещает изменить правила игры на рынке ЖКХ.
Эксперты по ЖКХ также напоминают: в жилых помещениях температура воздуха должна быть не ниже +18° С (в угловых комнатах — +20° С). Допустимо кратковременное отклонение от нормы в ту или иную сторону, не более 4.
Если обращение в УК или РСО (при прямом способе управления домовым имуществом. — Авт.) не дало результата, необходимо направить официальное обращение, указав конкретные факты оказания коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества с уточнением адреса и периода, в течение которого фиксировалась проблема, в надзорный орган — облГЖИ или местный коммунальный отдел с помощью портала ГИС ЖКХ в электронном виде, почтовым отправлением или лично.
Важно.
Отдельные нормы касаются перерывов в подаче тепла при аварии. В течение одного месяца перерыв допускается в пределах не более 24 часов суммарно, не более 16 часов единовременно.
За каждый час без отопления сверх допустимого перерыва гражданин вправе требовать перерасчёта платы. Она снижается на 0,15% от платы за расчётный период, а также за каждый час отклонения от нормы — на 0,15% за каждый градус.