Батареи просят тепла. В квартирах многих волгоградцев по-прежнему зябко

«Регулярно читаю ваше издание, там вроде всё чётко расписано, как поступить, куда обращаться, если тепла нет или температура батарей ненормативная, — говорит Светлана Ивановна. — Но очень часто такие схемы не срабатывают из-за наплевательски равнодушного отношения тех же диспетчеров на горячих линиях по отоплению. Словно у них в каких-то методичках написано: в любой непонятной ситуации валите всё на стороннюю организацию. Если ты сотрудник УК — вали на Теплосети, в концессиях-теплосетях — на УК и т. д. ».