Земля в иллюминаторе

Но вернемся к книге-победительнице. На борту МКС шестеро. За день они сменят 16 орбит, обойдут Землю шестнадцать раз, увидят шестнадцать восходов и шестнадцать закатов, шестнадцать дней и шестнадцать ночей. В экипаже двое русских космонавтов Антон и Роман, а также четверо астронавтов: американец Шон, англичанка Нелл, японка Тиэ, итальянец Пьетро. Они сами сравнивают себя с организмом, в котором Антон — сердце космического корабля, Пьетро — его разум, Роман — руки, потому что он лучше всех управляется с механической рукой, а еще он может почистить всё на свете, Шон — душа, Тиэ — совесть, Нелл — дыхание, потому что она, вообще-то, опытнейший дайвер.