Блогер-миллионник Елена Блиновская признана банкротом, введена реализация ее имущества.
Такое решение на заседании Арбитражного суда Москвы огласил судья Валерий Марасанов. Арбитраж также ввел реализацию имущества Елены Блиновской — это стандартная процедура в банкротстве. Машины, недвижимость и деньги на счетах поступят в конкурсную массу, за счет этих средств будут погашаться требования кредиторов.
Напомним, что основным кредитором, предъявившим требования в банкротном процессе, является ФНС. Также в процессе участвует один из крупнейших банков, в котором Елена Блиновская оформила ипотеку.
Арбитражный процесс идет параллельно с разбирательством уголовного дела в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.