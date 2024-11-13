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Елена Блиновская признана банкротом

Источник: Российская газета

Блогер-миллионник Елена Блиновская признана банкротом, введена реализация ее имущества.

Такое решение на заседании Арбитражного суда Москвы огласил судья Валерий Марасанов. Арбитраж также ввел реализацию имущества Елены Блиновской — это стандартная процедура в банкротстве. Машины, недвижимость и деньги на счетах поступят в конкурсную массу, за счет этих средств будут погашаться требования кредиторов.

Напомним, что основным кредитором, предъявившим требования в банкротном процессе, является ФНС. Также в процессе участвует один из крупнейших банков, в котором Елена Блиновская оформила ипотеку.

Арбитражный процесс идет параллельно с разбирательством уголовного дела в отношении Елены Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

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