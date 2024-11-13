Елена Блиновская признана банкротом

Такое решение на заседании Арбитражного суда Москвы огласил судья Валерий Марасанов. Арбитраж также ввел реализацию имущества Елены Блиновской — это стандартная процедура в банкротстве. Машины, недвижимость и деньги на счетах поступят в конкурсную массу, за счет этих средств будут погашаться требования кредиторов.