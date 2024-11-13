На данный момент право бесплатно ездить в общественном транспорте есть у учеников школ и гимназий, а также у получающих специальное образование (для лиц с особенностями психофизического развития) студентов.
С 1 мая 2025 года подобная возможность появится и у лицеистов МЧС и МВД. Кроме этого, они получат право на бесплатное обеспечение лекарствами.
В Беларуси еще одна категория учащихся получит возможность бесплатного проезда на общественном транспорте
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что право на бесплатный проезд в общественном транспорте в Беларуси получат учащиеся лицеев МЧС и МВД, сообщает БЕЛТА.
На данный момент право бесплатно ездить в общественном транспорте есть у учеников школ и гимназий, а также у получающих специальное образование (для лиц с особенностями психофизического развития) студентов.