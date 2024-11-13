«Травят нас?»: обстановка во Владивостоке смутила народ — новые подробности

Сегодня, 13 ноября, Владивосток накрыла дымка: ветер принес в город дым от пожаров, зафиксированных на юго-западе Приморья и в приграничных районах Китая. По данным «Примгидромета», в Приморье наблюдается 1−2, в Хасанском, Ольгинском и местами Лазовском МО — третий класс пожароопасности леса. Очаги возгорания, возникшие по вине деятельности человека, отчётливо видны на спутниковых снимках, сообщает ИА PrimaMedia.
«Дым от пожаров выносится на Приморье и в город Владивосток. Горизонтальная видимость ограничена, наблюдаются мгла и дымка», — отмечают синоптики.
Однако, по данным Центра мониторинга загрязнения окружающей среды, текущие концентрации вредных веществ не превышают предельно допустимых норм, и угрозы для здоровья жителей не зафиксировано.
Специалисты прогнозируют, что уже завтра ситуация должна нормализоваться: на территории Приморья и в сопредельных районах Китая ожидаются дожди, которые помогут рассеять дым.
Напомним, сегодня во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +4…+6°C.