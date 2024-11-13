«Травят нас?»: обстановка во Владивостоке смутила народ — новые подробности

Сегодня, 13 ноября, Владивосток накрыла дымка: ветер принес в город дым от пожаров, зафиксированных на юго-западе Приморья и в приграничных районах Китая. По данным «Примгидромета», в Приморье наблюдается 1−2, в Хасанском, Ольгинском и местами Лазовском МО — третий класс пожароопасности леса. Очаги возгорания, возникшие по вине деятельности человека, отчётливо видны на спутниковых снимках, сообщает ИА PrimaMedia.