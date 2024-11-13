Мусор продолжает захватывать города Приморья

Но на контейнерной площадке по адресу Кирова, 68/1 в Артёме никаких крупных картонных коробок, ящиков, старой мебели нет, всё упаковано в мешки и ждёт своего мусоровоза, но он никак не приезжает. Или же негабаритный мусор есть, но под слоем вполне габаритных мешков их уже не видно. Упаковывали мусор в аккуратные мешки, очевидно, те самые дворники, бездействием которых объясняют мусорный коллапс во Владивостоке.