Мусор продолжает захватывать города Приморья

Фотографии придомовой контейнерной площадки распространяют в социальных сетях жители улицы Кирова. Возле дома № 68/1 есть благоустроенная контейнерная площадка, которая, скорее всего, включена в карту мусоровоза. На площадке несколько баков, все они переполнены, мешки с мусором жильцам приходится складывать рядом, и груда мешков к 13 ноября стала почти в два раза выше самих контейнеров.
Примечательно, что всё это — именно бытовой мусор, аккуратно завязанный в мешки. Жителям Владивостока наличие во дворах свалок объясняют тем, что жильцы складывают к контейнерам разный негабаритный мусор, который должен сортировать дворник, да и вообще не всякий негабарит подрядчики Приморского экологического оператора должны вывозить (например, автомобильные покрышки сами автомобилисты должны сдавать на утилизацию).
Но на контейнерной площадке по адресу Кирова, 68/1 в Артёме никаких крупных картонных коробок, ящиков, старой мебели нет, всё упаковано в мешки и ждёт своего мусоровоза, но он никак не приезжает. Или же негабаритный мусор есть, но под слоем вполне габаритных мешков их уже не видно. Упаковывали мусор в аккуратные мешки, очевидно, те самые дворники, бездействием которых объясняют мусорный коллапс во Владивостоке.
Проблему с накоплением отходов в муниципалитетах уже обсудили на круглом столе, организованном Законодательным собранием Приморья. Вмешательства прокуратуры в «мусорный коллапс» помогают плохо, теперь очередь за депутатами.