В столице Татарстана пройдет трехдневная ярмарка продукции самозанятых

В Казани
На площадках татарстанцы смогут выставить изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора и другие товары.
Всего в республике в этом году состоялось 13 ярмарок, участниками которых стали 486 самозанятых, сообщили в Министерстве экономики РТ.
Заявку для участия в ярмарке необходимо подать на цифровой платформе МСП.РФ. Получить консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: +7 (843)524−90−90.
Также для плательщиков налога на профессиональный доход республиканские институты развития предпринимательства реализуют комплекс мероприятий. Это меры финансовой поддержки (микрозаймы, поручительства) и обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и другие.
Ярмарки проходят при поддержке Минэкономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Напомним, в Казани зарегистрировано 124,7 тысячи самозанятых. Из них в этом году такой налоговый статус оформили более 18 тыс. человек.