В столице Татарстана пройдет трехдневная ярмарка продукции самозанятых

Также для плательщиков налога на профессиональный доход республиканские институты развития предпринимательства реализуют комплекс мероприятий. Это меры финансовой поддержки (микрозаймы, поручительства) и обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и другие.