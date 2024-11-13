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В столице Татарстана пройдет трехдневная ярмарка продукции самозанятых

Им предоставят бесплатные торговые места в одном из ТЦ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани 22—24 ноября развернется ярмарка продукции самозанятых. Бесплатные торговые места организуют в одном из торговых центров города.

На площадках татарстанцы смогут выставить изделия из дерева и кожи, фарфоровую посуду, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора и другие товары.

Всего в республике в этом году состоялось 13 ярмарок, участниками которых стали 486 самозанятых, сообщили в Министерстве экономики РТ.

Заявку для участия в ярмарке необходимо подать на цифровой платформе МСП.РФ. Получить консультацию можно по телефону горячей линии центра «Мой бизнес»: +7 (843)524−90−90.

Также для плательщиков налога на профессиональный доход республиканские институты развития предпринимательства реализуют комплекс мероприятий. Это меры финансовой поддержки (микрозаймы, поручительства) и обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, по развитию и масштабированию проектов и другие.

Ярмарки проходят при поддержке Минэкономики РТ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, в Казани зарегистрировано 124,7 тысячи самозанятых. Из них в этом году такой налоговый статус оформили более 18 тыс. человек.

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