В субботу в Симферополе откроются ярмарки

В субботу, 16 ноября, в Симферополе будут работать ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ярмарки в столице республики собираются провести на улицах Севастопольской, 80/3 и Киевской, 177 (напротив Симферопольской академической гимназии). Кроме того, торговлю также организуют на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.
«Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку», — говорится в сообщении.