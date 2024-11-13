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В субботу в Симферополе откроются ярмарки

В Симферополе будут работать ярмарки 16 ноября.

В субботу, 16 ноября, в Симферополе будут работать ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ярмарки в столице республики собираются провести на улицах Севастопольской, 80/3 и Киевской, 177 (напротив Симферопольской академической гимназии). Кроме того, торговлю также организуют на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.

«Сельхозтоваропроизводители будут реализовывать крупы, саженцы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясные изделия и всю кисломолочную линейку», — говорится в сообщении.

торговля