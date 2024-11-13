Фигуранту уголовного дела о хищениях в «Башкиравтодор» дали четыре года колонии

Напомним, генерального директора «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, бывшего гендиректора уфимской компании «КИВИ» Ирека Шарипов, его заместителя Ришата Самматова и экс-главного инженера «Баштранслогистик» Рината Мардисламова обвиняют в крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, в 2021 году между «Башкиравтодором» и «КИВИ» были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе. Позже выяснилось, что накладные были сфальсифицированы, но расчет за якобы оказанные услуги был произведен полностью. Все деньги обвиняемые похитили и распределили между собой. Всего фигуранты похитили 132 млн рублей.