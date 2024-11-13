Фигуранту уголовного дела о хищениях в «Башкиравтодор» дали четыре года колонии

Кировский районный суд Уфы вынес приговор заместителю генерального директора компании «КИВИ» Ришату Самматову. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.
Напомним, генерального директора «Башкиравтодор» Ильдар Юланов, бывшего гендиректора уфимской компании «КИВИ» Ирека Шарипов, его заместителя Ришата Самматова и экс-главного инженера «Баштранслогистик» Рината Мардисламова обвиняют в крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, в 2021 году между «Башкиравтодором» и «КИВИ» были заключены договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на объекте реконструкции автомобильной дороги Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе. Позже выяснилось, что накладные были сфальсифицированы, но расчет за якобы оказанные услуги был произведен полностью. Все деньги обвиняемые похитили и распределили между собой. Всего фигуранты похитили 132 млн рублей.
Также известно, что в мае 2023 года глава «КИВИ» передал экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Александру Клебанову взятку в размере пяти миллионов рублей за содействие в первоочередном получении выплат по накопленной кредиторской задолженности от АО «Башкиравтодор», а также за общее покровительство предпринимательской деятельности.
Общий ущерб от действий фигурантов уголовного дела составил 150 млн рублей. Во время обыска были изъяты документы, техоборудование, ценные предметы, 4,5 миллиона рублей наличными, а также два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов дорогостоящих брендов.
Дело Самматова рассмотрели в особом порядке, с ним заключили досудебное соглашение. Мужчине назначили четыре года колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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