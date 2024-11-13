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Роженицам и молодым матерям из Ленобласти компенсируют проезд до роддома

Соответствующее постановление подписал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко.

Источник: Комсомольская правда

Роженицам и молодым матерям из Ленинградской области компенсируют проезд до родильного дома и обратно, если он расположен более, чем в 30 километрах от собственного жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

— Выплата составит 10 тысяч рублей. Если экстренную доставку на роды осуществляла служба скорой, то выплата предоставляется в размере 50 процентов.

пояснил Дрозденко

Обязательным условием для получения компенсации является проживание женщины в Ленинградской области и нахождение роддома в его границах. Кроме того, доход на члена семьи должен быть не более среднего по региону.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал еще одно важное постановление, согласно которому с 2025 года размер минимальной оплаты труда вырастет до 23 800 рублей. Рост показателя за пять лет таким образом составит 86 процентов.