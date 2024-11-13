Роженицам и молодым матерям из Ленобласти компенсируют проезд до роддома

Роженицам и молодым матерям из Ленинградской области компенсируют проезд до родильного дома и обратно, если он расположен более, чем в 30 километрах от собственного жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.