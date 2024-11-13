Новая канатная дорога на Ай-Петри сможет принимать в 25 раз больше людей

Как ТАСС сообщили в пресс-службе «Мрии», с этого момента она перевезла 187 141 человека. Мы готовим строительство новой канатной дороги. Количество людей, которые смогут воспользоваться канатной дорогой, значимо возрастет: до 20−25 раз увеличится проходимость дороги, — сказал он. По его словам, новая канатная дорога будет карусельного типа, с несколькими кабинками. Она будет ветроустойчивая. Сроки реализации проекта пока не раскрывают.