Новая канатная дорога на Ай-Петри сможет принимать в 25 раз больше людей

Существующая дорога открылась в мае 2024 года после двухлетнего ремонта.
Как ТАСС сообщили в пресс-службе «Мрии», с этого момента она перевезла 187 141 человека. Мы готовим строительство новой канатной дороги. Количество людей, которые смогут воспользоваться канатной дорогой, значимо возрастет: до 20−25 раз увеличится проходимость дороги, — сказал он. По его словам, новая канатная дорога будет карусельного типа, с несколькими кабинками. Она будет ветроустойчивая. Сроки реализации проекта пока не раскрывают.
Существующая маятниковая канатная дорога от поселка Мисхор в районе Ялты до плато Ай-Петри заработала в 1988 году, на ней курсируют два вагончика вместимостью до 35 человек. Поездка занимает от 12 до 15 минут, пассажиры поднимаются на высоту 1 153 м. Дорога внесена в Книгу рекордов Гиннесса, она является самым протяженным в Европе безопорным участком — расстояние 1 670 м канатная дорога проходит без единой опоры.
На плато организованы экскурсии, работают кафе национальной кухни. Канатная дорога приостанавливает свою работу при неблагоприятных погодных условиях и усилении ветра свыше 12 м/с.