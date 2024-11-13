«Минсктранс» объявил о запуске рейсов в Мюнхен с 6 декабря 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Сообщается, что с 6 декабря 2024 года «Минсктранс» начнет выполнять прямые автобусные рейсы в Мюнхен. В организации заметили, что рейс будет проходить через Берлин и Нюрнберг. Сообщается, что автобус будет выезжать с автовокзала «Центральный» с 6 декабря по пятницам в 12.00. В обратном направлении рейс будет по воскресеньям с 8 декабря в 13.00.
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